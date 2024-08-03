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Güncel
AA 03.08.2024 11:43

Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası Burhaniye'de bir araca operasyon düzenledi.

Kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A. ise gözaltına alındı.

Burhaniye'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

El konulan araçta ve göçmenlerin eşyalarında yapılan aramada 2 el pompası, 4 iç lastik, bir yağmurluk ele geçirildi.

Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Gözaltındaki şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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