Karaman'da bir şirkete ait içerisinde çok sayıda sigaranın bulunduğu otomobilin çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin M.B. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının otomobil ile başka bir kente kaçma ihtimaline karşı çevre illerdeki jandarma kontrol noktalarına bilgi verdi.

Şüpheli, Konya'nın Bozkır ilçesindeki jandarma kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçmaya devam etti.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında da durmayan şüpheli, kovalamaca sırasında otomobili bırakarak Güçlüköy mevkisinde ormanlık alana girdi.

Burada yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yakalanan M.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.