Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 02:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Isparta’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araca operasyon düzenledi.
Operasyon üzerine araçta 3 bin 216 litre katkılı kaçak akaryakıt yakalanarak ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıyan araca polis tarafından el konulurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Isparta Kaçakçılık
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