Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araca operasyon düzenledi.

Operasyon üzerine araçta 3 bin 216 litre katkılı kaçak akaryakıt yakalanarak ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıyan araca polis tarafından el konulurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.