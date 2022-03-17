Burdur Valisi Ali Arslantaş, Allah'ın sonsuz af ve mağfiretine ulaşma yolunda önemli bir fırsat olan Berat Kandili'ne erişmiş olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nin Allah'ın kendisine kul olabilme şerefine ulaşan inananların beratına sebep olacak bir gece olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Bu vesileyle Beraat Kandili'nin önemini bilmemiz ve bu geceyi iman, ibadet, kendimizi hesaba çekme ve tövbe gecesi olarak değerlendirmeliyiz. Rabbim cümlemize bu gecenin nimetlerinden hakkıyla yararlanmayı ve beraat etmiş olarak Ramazan-ı şerife ulaşmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, vatandaşların Berat Kandili'ni tebrik ettiğini aktardı.