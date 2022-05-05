Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.
Karaman'da alınan bilgeye göre K.D. (20) isimli kadın, Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda arkadaşı Aykut Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D, Çoban'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.
Çoban, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli K.D, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman
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