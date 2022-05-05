Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen öncü ve artçı 2 aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ve 6 kilo 30 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki başka bir operasyonda ise ekipler, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 108,423 gram uyuşturucu, iki ayrı poşet içerisinde ve 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yakalanan kişi başka suçlardan da aranıyordu

Ekipler, yaptıkları işlemlerde araçta bulunan 2 kişiden birinin sahte kimlik kullandığını ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda yol kenarında duran aracı kontrol eden ekipler, aracın içerisindekilerin tedirgin ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

Uygulama noktasına götürülen araçta arama yapan ekipler, şüpheli bir kişinin yeleğinin iç cebinde 25 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapan ekipler, sürücünün de ifadesini aldı.