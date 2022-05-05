Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da vefat eden Kore gazisi Şahin'in cenazesi, toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da 83 yaşında vefat eden Kore gazisi Sezgin Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Şahin'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Seymenoğlu vefat eden Şahin'in tabutuna sarılan Türk bayrağını ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.
Etiketler: Isparta Güney Kore
Sıradaki Haber
Burdur'da bir asırdır aynı bayramlaşma geleneğini yaşatıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz