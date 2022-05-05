Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kamyonetin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin refüje çıkması sonucu sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.
Aydın'da T.İ. idaresindeki 09 UK 016 plakalı kamyonet, Osmanbükü Mahallesi'nde refüje çıktı.
Kazada, sürücü ile beraberindeki A.İ. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle refüjdeki beton direk ve tabela zarar gördü.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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