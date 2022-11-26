Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'a mevsimin ilk karı düştü
Karaman'a mevsimin ilk karı düşerken, Karadadğ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayın Sertavul geçidi ve Karadağ'da kar yağışına sebep oldu.
Karadağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Sertavul Geçidinde ise ulaşımda olası bir sıkıntıya karşı karayollarına bağlı 2 ekip Kozlubucak Bakımevin'de bekletiliyor.
Etiketler: Karaman
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