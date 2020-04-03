Semt pazarının giriş ve çıkış noktasında yürütülen denetimleri yerinde inceleyen Vali Meral, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerine verdiği talimatlarla alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli titizliğin ve hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Meral, pazar yerine yaptığı incelemelerde pazar esnafından ve vatandaşlardan, alınan tedbirler doğrultusunda uygulanan kurallara riayet etmelerini ve alışveriş sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.