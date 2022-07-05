Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman Valisi Akkoyun, TDV'ye kurban bağışında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı.
Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Vali Akkoyun'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkoyun, Gürbüz'e teşekkür ederek TDV'ye kurban bağışında bulundu.
Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Gürbüz, Akkoyun'a teşekkür ederek bağış sertifikasını takdim etti.
Etiketler: Karaman Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı
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