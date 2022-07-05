Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Vali Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkoyun, Gürbüz'e teşekkür ederek TDV'ye kurban bağışında bulundu.

Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Gürbüz, Akkoyun'a teşekkür ederek bağış sertifikasını takdim etti.