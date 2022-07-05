Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatilcilerin yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanları kontrol eden polis ekipleri, yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karagözler Mahallesi'ndeki koyların bulunduğu bölgede denetim yaptı.
Tatilcilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, bölgede herhangi bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi.
Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı kontrollerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Emniyet yetkilileri, bölgedeki kontrollerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Polis
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