Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki can salı içerisindeki 49 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki can salı içerisindeki 49 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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