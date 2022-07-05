Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Müftüsü Aydın Yığman göreve başladı
[Fotoğraf: AA]
Mersin Müftülüğüne atanan Aydın Yığman göreve başladı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yığman için müftülük binasında cübbe giyme töreni düzenlendi.
Törene, Mersin İl Müftülüğü görevinden Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi de katıldı.
Kondi, Yığman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Mersin Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı
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