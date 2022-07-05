Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yığman için müftülük binasında cübbe giyme töreni düzenlendi.

Törene, Mersin İl Müftülüğü görevinden Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi de katıldı.

Kondi, Yığman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.​​​​​​​​​​​​​​