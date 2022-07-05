Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü.
Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Manisa Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Denetim
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