Çanakkale Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısında kentteki su kullanım ücretleri görüşüldü.

Konutlarda daha önce 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademe ücreti 4,77 lira olan metreküp ücreti 6,20 liraya, 5,45 lira olan ikinci kademe ücreti de 8 liraya yükseldi.

Toplantıda, 30 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.