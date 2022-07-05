Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de su tüketim ücretlerine zam yapıldı.
Çanakkale Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısında kentteki su kullanım ücretleri görüşüldü.
Konutlarda daha önce 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademe ücreti 4,77 lira olan metreküp ücreti 6,20 liraya, 5,45 lira olan ikinci kademe ücreti de 8 liraya yükseldi.
Toplantıda, 30 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 11:28
- 11:27
- 11:22
- 11:13
- 11:18
Sıradaki Haber
Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz