Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kent merkezinden sanayi istikametine seyreden M.S. idaresindeki 39 LU 777 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine G'ye (66) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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