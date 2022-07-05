Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sıradaki Haber

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu....