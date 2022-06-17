Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Karaman, Konya ve Niğde'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.G, R.G, M.G, Y.G, M.G, A.K, I.E. ve Z.G. yakalandı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu
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