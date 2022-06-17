İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan kaydı bulunan A.B'nin, Sorgun Mahallesi'nde evinin odasına kurduğu özel izolasyonlu çadırda yetiştirdiği skunk bitkisiyle imal ettiği uyuşturucuyu turistlere sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Manavgat Jandarma ile Side Jandarma Karakol komutanlıkları ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 142 gram skunk, 2 nemölçer ve ısıölçer, özel izolasyonlu çadır, 2 elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi, hava borusu ve bitki gübreleri ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.