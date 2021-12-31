Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kış ayları olmasına rağmen hava şartlarının çalışmaya elverişli olduğu zamanları değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında, Fevzi Paşa Caddesinde yürüyüş yolu, Gar Kavşağında kavşak düzenleme ve yenileme, Ağalar Harmanı mevkisinde yol genişletme ve düzenleme, otogarda yenileme ve düzenleme, Hoca Mahmut Caddesinde parke yol yapımı, Başakşehir Mahallesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı, Yeni Musalla yanında yeni yapılan otoparkta kamelya kurulumu çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların belirli bir plan çerçevesinde, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda şehir genelinde devam edecek."