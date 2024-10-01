Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı

N.O. idaresindeki tır, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada da H.Ö. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü yakınlarındaki kazada ise D.M'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.