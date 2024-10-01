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Güncel
AA 01.10.2024 10:41

Kastamonu'da dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi tutuklandı

İlçedeki vatandaşları ilk önce telefonla arayan E.A, S.Y, T.E. ve Y.E.Ş, daha sonra il dışından ilçeye geldi.

Jandarma ekiplerince tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların telefon dolandırıcılığı konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kendisini asker, polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak kişisel bilgiler isteyenlere itibar edilmemesi, telefona gelen linklere tıklarken de dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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