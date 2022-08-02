Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Zeki D. (61) yönetimindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Yenice ilçesi Satuk köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Fatma Dereli (62) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Eflani Alpagut köyündeki kazada da Mahmut K. (50) yönetimindeki beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Merkez Kemal Oyman mevkisi ve Yenice'deki trafik kazalarında ise 2 kişi yaralandı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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