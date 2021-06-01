Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Karabük'te de koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan ilkokul ve ana sınıf öğrencileri, bugün okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu’nda sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler düzenlenen bayrak töreninin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarında yerini aldı.