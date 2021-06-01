Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karabük'te yüz yüze eğitim başladı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük’te ilkokul ile ana sınıflarındaki öğrenciler yeni normalleşme süreci ile birlikte ders başı yaptı. Öğrenciler arkadaşlarına ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Karabük'te de koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan ilkokul ve ana sınıf öğrencileri, bugün okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu’nda sabah saatlerinden itibaren gelen öğrenciler düzenlenen bayrak töreninin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarında yerini aldı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
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