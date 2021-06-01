Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında başlayan sağanak aralıklı olarak devam ediyor.
Yağış nedeniyle trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte, yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı. Bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Üsküdar'da, yağmura rağmen bazı vatandaşların sahil kesiminde yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu görüldü.
Etiketler: Sağanak Yağış Hava Durumu
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