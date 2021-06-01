Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında başlayan sağanak aralıklı olarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte, yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı. Bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Üsküdar'da, yağmura rağmen bazı vatandaşların sahil kesiminde yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu görüldü.