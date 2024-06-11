Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

3 şüpheli yakalandı

Karabük merkezde 3 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 33,64 gram sentetik uyuşturucu, 3,9 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüzlü çakmak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.