Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Ovacık ilçesinde, Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, önceki saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangına 75 araç ve 205 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Jandarma Komutanlığı'na ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.