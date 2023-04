Karabük'te meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı

Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden M.E. idaresindeki otomobil ile İ.Y. yönetimindeki otomobil, Ortaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.Y. ve yanındaki Z.E., B.E., M.E., N.O. ve M.E. yaralandı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumları cidddiyetini koruyor.

Zonguldak yolunda kaza

Diğer kaza ise Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana geldi.

Karabük'ten Zonguldak yönüne giden K.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki otomobil ile Pirinçlik mevkiinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.