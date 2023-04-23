Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.04.2023 23:06

Karabük'te meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki kazada yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen iki kazada 10 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden M.E. idaresindeki otomobil ile İ.Y. yönetimindeki otomobil, Ortaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.Y. ve yanındaki Z.E., B.E., M.E., N.O. ve M.E. yaralandı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumları cidddiyetini koruyor.

Zonguldak yolunda kaza

Diğer kaza ise Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana geldi.

Karabük'ten Zonguldak yönüne giden K.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki otomobil ile Pirinçlik mevkiinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki B.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

ETİKETLER
Karabük Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bandırma’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:46
200 depremzede çocuk 11 eski futbolcu ile maç yaptı
00:14
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı hedefleri, hem hareket halinde hem de dururken vurabilecek
23:26
Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
23:25
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
22:51
Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
22:28
Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ