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Güncel
AA 16.02.2024 15:17

Karabük'te kursiyerler Filistinliler için kıyafet ve maske dikti

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Filistinli çocuklar ve kadınlar için diktiği kıyafet ve maskeler bölgeye ulaştırılacak.

Karabük'te kursiyerler Filistinliler için kıyafet ve maske dikti

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için giysi ve maske dikildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için yürütülen dikim çalışmalarının benzerinin, Gazze'deki çocuklara ve kadınlara yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışma kapsamında, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniye üretildiği vurgulanan açıklamada, "Usta öğreticilerimiz tarafından tasarımları yapılan ve Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerler tarafından dikilen 60 parça ürün ve 60 bin maske paketleme işlemlerinin ardından, 30 koli ile toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

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