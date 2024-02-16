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Güncel
AA 16.02.2024 15:08

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da pazar günü CHP'nin Ankara Spor Salonunda düzenlenecek aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat'ta CHP'nin Ankara Spor Salonunda yapılacak aday tanıtım toplantısı nedeniyle saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Talatpaşa Bulvarından Cumhuriyet Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı trafiğe kapatılacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

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