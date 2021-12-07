Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kanyondan çıkamayınca 500 metre taşındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, arkadaşlarıyla indiği kanyondan çıkamayan alkollü genç, ekiplerce kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla indiği Bulak Kanyonu kenarında alkol alan Yunus Emre Y., kanyondan çıkamadı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yunus Emre Y'yi, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, kanyon kenarına indi.
Ekiplerce sedyeye alınan genç, yaklaşık 500 metre taşınarak yola çıkarıldı. Ekiplerden defalarca özür dileyen Yunus Emre Y, hastaneye kaldırıldı.
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