Olay, bugün 13.30 sıralarında merkeze bağlı Başkışla köyünde meydana geldi.

H.H.Ö yakınlarıyla birlikte kendi tarlasına su getirmek için döşeyeceği borular için kazı yapmaya başladı. H.H.Ö, kazıdan çıkan ve çukurun kenarına attığı biriken toprağın kayması sonucu, toprak altında kaldı.

Hastaneye kaldırılan H.H.Ö, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastaneye gelen Karaman Valisi Alpaslan Işık doktorlardan bilgi aldı. Vali Işık, şunları söyledi:

"Bugün Başkışla köyümüzde arazisine su almak için kazı yapan bir vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Olay yerine yaklaşık 25 dakika içinde ambulansımız hemen intikal etti. Ambulansımız olay yerine vardığı zaman köylüler tarafından vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştı. Biz de olay yerine gittik vatandaşımızın ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Gerek yolda gerek hastanede kalp masajına devam edildi fakat maalesef vatandaşımızı kaybettik."