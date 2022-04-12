Berberler ve Kuaförler Odası tarafından Karabük Belediyesi nikah ve konferans salonundaki eğitimlerde katılımcılara, Şenay Sevinç türban, Ali Osman Menteşoğlu da topuz eğitimi verdi.

Katılımcılar, en iyi türban ve topuz yapımı konusunda uygulamalı olarak eğitim gördü.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, gazetecilere, türban ve topuz eğitimiyle başlayan etkinliğin 3 gün süreceğini söyledi.

Işık, eğitimlere Karabük'ün yanı sıra Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Çankırı'dan kuaförlerin katıldığını belirtti.