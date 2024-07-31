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Güncel
İHA 31.07.2024 15:54

Karabük'te Haziran ayında ithalat ve ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Karabük’te Haziran ayında ihracat ve ithalatta artış yaşandı.

Karabük'te Haziran ayında ithalat ve ihracat arttı

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8.8 artarak 21,3 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 22,3 artarak 107,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ise Genel Ticaret Sistemine ve illere göre, ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 58,9 artarak 54,2 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 22,2 azalarak 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 3,8 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 72,5 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı. 

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