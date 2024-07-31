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Güncel
AA 31.07.2024 15:40

Çorum'da yaz okulu etkinliği düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi yaz okulu ara etkinlikleri yapıldı.

Çorum'da yaz okulu etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin hem eğlenceli hem de eğitici faaliyetlerle dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulundaki etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalar yaptı.

Etkinlikler arasında Filistin bayrağı çizme yarışması da yapıldı.

Etkinliğe, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kaymakam Turan, yaz boyunca sürecek etkinliklerin katılımcıların sosyal ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

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Çorum Gençlik ve Spor Bakanlığı
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