Alınan bilgiye göre, Toprakcuma köyünde Ahmet Gümüş'e ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.