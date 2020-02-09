Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı loder iş makinelerinin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
30 tırdan oluşan zırhlı iş makinesi konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Sıradaki Haber
Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz