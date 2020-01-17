Alınan bilgiye göre, Mencilis Mağarası yolu üzerinde 3 katlı binada yer alan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Safranbolu ve Karabük belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangında, 3 katlı bina ve yanındaki müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın sırasında binada bir kişinin olabileceği şüphesiyle arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA