Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan ev yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.
Sarılar Köyü'nde Hüsnü Hastürk'e ait tek katlı evden duman yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük ve Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Kayı Köyü'nde de çıkan anız yangınının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.
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