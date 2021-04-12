Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük ve Düzce'de 62 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Karabük ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıylan merkezde 4, Eflani'de 12, Eskipazar'da 15 ve Ovacık'ta 7 olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor..
Düzce'de de Merkez ilçede 3, Yığılca'da 8 ve Kaynaşlı'da 13 olmak üzere toplamda 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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