Harmason mevkisindeki Ezine Çayı civarında bitkin halde balıkçıl kuşunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri erguvani balıkçılı polis merkezine götürdü.

Burada bir süre bakımı yapılan kuş, tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.