Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.
Sakarya'da alınan bilgiye göre, Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, durumu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'ndaki ekiplere bildirdi.
Yenice Mahallesi mevkisine gelen trafik ekipleri, ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.
Trafik polisinin kaplumbağaya yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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