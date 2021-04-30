Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları kapsamında köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. 4 etap halinde yürütülen çalışmanın 3'üncü etabının bugün başlaması ve 17 günde tamamlanması planlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Ilgaz istikametindeki sağ tüp girişinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde çatlak onarımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-15. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.