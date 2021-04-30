Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulamasından (KADES) müracaatta bulunan H.B'nin evine gitti.

Ekipler evde, hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda, otomatik av tüfeği, 12 kalibrelik 5 dolu kartuş, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ile 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınarak tedbir amaçlı 60 gün uzaklaştırma cezası verilen E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.