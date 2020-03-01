Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-13. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37 kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.