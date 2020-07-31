Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8 kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde ulaşım iki şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10 kilometreleri arasındaki BSK aşınma çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Yol yapım çalışmalarına dikkat
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağı 18-20 kilometrelerindeki Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-49 kilometreleri arasındaki Doğankent şehir geçişinde devam eden yol yapım ve BSK üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Mekece-Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten yapılıyor.
Taşköprü-Hanönü yolunun 28-39 kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama, Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 13-16 kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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