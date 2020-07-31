Avustralya, kullanılan haber içerikleri için Google ve Facebook'un medya şirketlerine ödeme yapmasını istedi.

Avustralya Maliye Bakanı Josh Frydenberg, bu yıl yasalaşacak telif hakkı sistemi ile, dijital platformlarda sağlanan haber içerikleri için ödeme yapılması sağlanarak bir ilke imza atılacağını söyledi.

Frydenberg, "Bu, Avustralya haber medyası işletmeleri için adil bir hamle. Bu, rekabeti artırmakla, tüketiciyi korumakla ve sürdürülebilir bir medya ortamını sağlamakla ilgili. Hiçbir şey, Avustralya'daki medya ortamının geleceğinden daha az tehlikede değil" dedi.

Geçtiğimiz yıl ülkede medya pazarının durumu ve ABD platformlarının gücüyle ilgili bir soruşturma başlatılmıştı.

Avustralya hükümeti, Facebook ve Google'dan medya şirketleriyle uzlaşma için müzakere başlatmalarını istemişti. Ancak müzakerelerden bir sonuç çıkmamıştı.

Google, düzenlemenin her yıl Avustralya haber yayıncılarına gönderdiği "milyarlarca tıklamayı" yok saydığını söylüyor.

Almanya, Fransa ve İspanya'daki yayıncılar, Google'a haber makalelerinin parçalarını yayınlaması karşılığında lisans ücretlerini ödemeye zorlayan ulusal telif hakkı yasalarını kabul ettirmişti.