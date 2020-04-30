Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 24 saat esasına göre, 4 Mayıs'tan itibaren de 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde, araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı her iki yönde diğer şeritlerden sağlanıyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla sağ şerit İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometrelerinde yapım ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi, Liman Kavşağı ve Tanjant bağlantısı arası) drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Erciş-Patnos yolunun 1-8. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.