Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan Ramazan Özer, bu süreçte beslediği 20 güvercine kendi imkanlarıyla yuva yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) işçi olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası Özer (32), evinde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek amacıyla evinin önünde beslediği güvercinler için yuva yapmaya karar verdi.

Bunun için tahta parçası, tel gibi malzemeleri temin ederek evinin önünde çalışmalarına başlayarak kısa sürede kafesi tamamlayan Özer, güvercinlere korunabilecekleri bir yuva kazandırmanın sevincini yaşıyor.

"İnsan sevdiği işi yapması önemli"

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinleri çok sevdiğini ve her fırsatta beslemeye çalıştığını söyledi.

Güvercinlerin özel hayvanlar olduğunu ve onlarla zaman geçirmenin kendisini iyi hissettirdiğini anlatan Özer, yuvaların güvercinler için çok önemli olduğunu, bundan dolayı güzel bir yuva için elinden geleni yaptığını belirtti.

Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyduğunu ve bu sürecin kafes yapmak için kendisine fırsat oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Televizyon karşısında boş vakit geçirmektense 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve güvercinler için yuva yapmaya karar verdim. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce malzemelerimi tedarik ettim ve kısıtlamanın olduğu günlerde kafesi yapmaya başladım. Sonuç olarak güvercinlere güzel bir kafes ortaya çıkardım. İnsan sevdiği işi yapması önemli. İnsanlara bu süreçte sevdikleri işleri yapmalarını tavsiye ediyorum."

Kafesin iskeletini yaparak çalışmalarına başladığını anlatan Özer, daha sonra kafese yumurtalık yeri, kapı, tüneklik, yemlik ve suluk için yerler yaptığını dile getirdi.

Özer, bir şeyler yapabilmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19 salgını sürecinde insanlar bir şeyler üretebilirler, yeter ki istesinler. Bunu da bir plan doğrultusunda, kararlılıkla ve çalışarak yapsınlar. Bunu yaparak bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Kafesi yaptıktan sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Olumlu dönüşler oldu hatta 'Bana da yapar mısın?' diye siparişler de aldım. Daha önce böyle bir çalışmam olmadığı için benim yaptığıma inanmayanlar da oldu." ifadelerini kullandı.