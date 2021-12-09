Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 43-46, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerindeki şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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